Александр Зверев разбил ракетку после ошибки в матче Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под шестым номером, бурно отреагировал на свою ошибку во втором сете поединка первого круга с американцем Маркосом Гироном. После выхода к сетке Зверев выполнил неудачный удар, и мяч попал в аут. Александр не сумел сохранить спокойствие и стал бить ракеткой по корту.

Фото доступно в «твиттере» Stuff.co.nz

Зверев подарил разбитую ракетку девочке на трибунах.

Фото доступно в «твиттере» BBC Sport.

Александр в итоге одержал победу со счётом со счётом 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:3, 6:2. Следующим соперником Зверева станет победитель матча Таро Дэниэл (Япония) — Максим Кресси (США). Действующим чемпионом Australian Open является серб Новак Джокович.