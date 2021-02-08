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Касаткина: большое счастье, что Australian Open сейчас происходит. Тут невероятно

Касаткина: большое счастье, что Australian Open сейчас происходит. Тут невероятно
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями от организации Открытого чемпионата Австралии.

«Тут невероятно. Я даже не могу представить, сколько усилий было приложено, чтобы провести Australian Open. Я с каждым днем всё больше удивляюсь. Изначально думаешь, что просто организуют турнир и это не так уж и сложно. А потом с каждым днём понимаешь: а вот они ещё вот это сделали, и ещё вот тут, оказывается, и вот об этом они подумали. Смотришь, сколько людей в это вовлечено, и понимаешь: работа, которую они проделали, — это что-то невероятное. Это большое счастье для нас, что Australian Open сейчас происходит», — приводит слова Касаткиной Eurosport.ru.

В первом круге Касаткина со счётом 6:1, 6:4 победила представительницу Великобритании Кэйти Бултер.

Касаткина победила в первом круге Australian Open
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