Касаткина: большое счастье, что Australian Open сейчас происходит. Тут невероятно

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась впечатлениями от организации Открытого чемпионата Австралии.
«Тут невероятно. Я даже не могу представить, сколько усилий было приложено, чтобы провести Australian Open. Я с каждым днем всё больше удивляюсь. Изначально думаешь, что просто организуют турнир и это не так уж и сложно. А потом с каждым днём понимаешь: а вот они ещё вот это сделали, и ещё вот тут, оказывается, и вот об этом они подумали. Смотришь, сколько людей в это вовлечено, и понимаешь: работа, которую они проделали, — это что-то невероятное. Это большое счастье для нас, что Australian Open сейчас происходит», — приводит слова Касаткиной Eurosport.ru.
В первом круге Касаткина со счётом 6:1, 6:4 победила представительницу Великобритании Кэйти Бултер.
- 8 февраля 2021
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