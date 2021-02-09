Свитолина написала на камере «Гаэль» и нарисовала сердечко после победы в первом круге AO
Украинская теннисистка Элина Свитолина после победы в первом круге Открытого чемпионата Австралии поддержала своего бойфренда француза Гаэля Монфиса. Она написала на камере «Гаэль» и нарисовала сердечко.
Вчера, 8 февраля, Монфис очень эмоционально воспринял поражение в первом круге Austrslian Open и едва не заплакал. На пресс-конференции француз сказал: «Я вообще не чувствую уверенности. Хочу выбраться из этого кошмара. Но не могу. Я не знаю, когда это кончится. Это тяжело. Каждый раз, когда приезжаю сюда, чувствую, что меня осуждают, и вновь проигрываю. Я не могу подавать, я играю плохо».
Свитолина в стартовом раунде обыграла чешку Мари Боузкову со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Её следующей соперницей будет американка Кори Гауфф.
«Хочу выбраться из этого кошмара». Монфис едва не расплакался после 7-го поражения подряд
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