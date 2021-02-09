«Сложно это принять, я знаю, что могу играть лучше». Азаренко отреагировала на вылет с AO

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала неудачное выступление на Australian Open. Она в матче первого круга проиграла американке Джессике Пегуле со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут.

«Конечно, карантин сказался на моём выступлении. Любой игрок, который находился на жёстком карантине, но всё равно успешно стартовал, может сказать, что такая подготовка не повлияла. А тот, кто вылетел уже в первом круге, наверняка будет считать, что карантин оказал большое влияние.

Но я не пытаюсь сейчас сидеть и искать оправдания. Просто всё так сложилось. Я расстроена, что не смогла сыграть так, как могу. Это сложно принять, я знаю, что могу играть лучше, намного лучше. Но я чувствую, что попробовала всё, жаль, что ничего не сработало.

Готовиться к турниру, находясь в номере, невозможно. Самые креативные варианты — бить мячом по стене и подушкам. Но это не работает. К тому же, я считаю, на меня больше всего повлияло отсутствие свежего воздуха», — цитирует Азаренко ESPN.