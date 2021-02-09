Надаль — о победе в матче первого круга Australian Open: сегодня мне надо было выжить

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира он обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:4, 6:1. Ранее из-за проблем со спиной вторая ракетка мира пропустил командный турнир ATP Cup.
«Последние 15 дней получились сложными, у меня были проблемы со спиной. Сегодня мне надо было выжить, я это сделал. Старался сосредоточиться на матче и пройти дальше. По-моему, получилось неплохо. Победа в трёх сетах — то, что мне и было нужно.
Буду двигаться шаг за шагом и не заглядывать сильно вперёд. Сегодня я смог пройти дальше, а это значит, что у меня будет ещё матч.
Да, подготовка не была идеальной, но я ещё жив. И это самое главное. Я рад снова играть в Австралии, хочу задержаться здесь подольше», — приводит слова Надаля Eurosport.
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