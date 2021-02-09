«Здесь становится жарко». Свитолина выложила фото в промокшем платье
Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новую запись в своём «твиттере». Она выложила фото, сделанное во время матча Australian Open. На фото видно, как промокло её платье.
«Здесь становится жарко», — подписала фотографию украинская теннисистка.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Свитолиной.
В стартовом раунде Australian Open Элина Свитолина обыграла чешку Мари Боузкову со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Её следующей соперницей будет американка Кори Гауфф.
Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им вообще запрещалось покидать гостиничные номера.
Свитолина написала на камере «Гаэль» и нарисовала сердечко после победы в первом круге AO
Рекомендуем вам
- 9 февраля 2021
-
12:28
-
12:28
-
12:18
-
11:54
-
11:37
-
11:17
-
10:53
-
10:12
-
09:53
-
09:45
-
09:40
-
09:33
-
09:27
-
08:44
-
08:37
-
08:26
-
07:23
-
07:00
-
06:14
-
06:05
-
04:30
-
00:33
- 8 февраля 2021
-
23:42
-
22:55
-
21:03
-
20:43
-
20:10
-
19:37
-
19:25
-
18:29
-
17:53
-
16:56
-
16:45
-
16:13
-
15:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам