«Здесь становится жарко». Свитолина выложила фото в промокшем платье

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новую запись в своём «твиттере». Она выложила фото, сделанное во время матча Australian Open. На фото видно, как промокло её платье.

«Здесь становится жарко», — подписала фотографию украинская теннисистка.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Свитолиной.

В стартовом раунде Australian Open Элина Свитолина обыграла чешку Мари Боузкову со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Её следующей соперницей будет американка Кори Гауфф.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им вообще запрещалось покидать гостиничные номера.