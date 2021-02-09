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Рафаэль Надаль: моя спина ещё не в полном порядке

Рафаэль Надаль: моя спина ещё не в полном порядке
Теннис / Australian Open 2021 0
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что боли в спине по-прежнему дают о себе знать. О проблемах со здоровьем испанец рассказал после матча первого круга Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира Надаль обыграл серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:4, 6:1. Ранее из-за проблем со спиной вторая ракетка мира пропустил командный турнир ATP Cup.

«Моя спина ещё не в полном порядке. Но есть шанс, с каждым днём мне будет становиться лучше. Всегда есть возможность улучшить игру. Именно поэтому я нахожусь сейчас здесь и борюсь, чтобы становиться лучше», — цитирует Надаля пресс-служба ATP.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

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