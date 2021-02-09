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Хачанов: наслаждаюсь игрой в теннис. Чувствую себя свежим и физически готовым

Хачанов: наслаждаюсь игрой в теннис. Чувствую себя свежим и физически готовым
Теннис / Australian Open 2021 0

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира он одержал победу (6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4) над австралийцем Александаром Вукичем.

«Здесь не бывает простых матчей. Первый круг, соперник из Австралии. Никогда о нём не слышал, но другие парни говорили, что у него хорошая подача и форхенд. С такими ребятами всегда непросто играть, особенно когда они чувствуют, что нечего терять, но в то же время заряжены и мотивированы. Сложный матч. Я рад, что прошёл дальше. С начала сезона я наслаждаюсь игрой в теннис, мне нравится снова соревноваться. Чувствую себя свежим и физически готовым», — сказал Хачанов во время послематчевой пресс-конференции.

Карен Хачанов за 3 часа 6 минут выиграл стартовый матч на Australian Open-2021
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