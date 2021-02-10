Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Касаткина проиграла Соболенко и вылетела из Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила участие в Открытом чемпионате Австралии. На стадии 1\32 финала она уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 3:6.

Соперницы провели на корте 1 час 30 минут. За это время Касаткина не совершила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку, а также реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Соболенку 7 эйсов, 6 двойных ошибок, а также 4 реализованных брейк-пойнта.

В следующем круге Соболенко сыграет с победителем пары Ализе Корне (Франция) – Энн Ли (США).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 61 млн. Действующей победительницей турнира является американка Софья Кенин, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.