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Касаткина проиграла Соболенко и вылетела из Australian Open

Касаткина проиграла Соболенко и вылетела из Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила участие в Открытом чемпионате Австралии. На стадии 1\32 финала она уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 3:6.

Соперницы провели на корте 1 час 30 минут. За это время Касаткина не совершила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку, а также реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Соболенку 7 эйсов, 6 двойных ошибок, а также 4 реализованных брейк-пойнта.

В следующем круге Соболенко сыграет с победителем пары Ализе Корне (Франция) – Энн Ли (США).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 61 млн. Действующей победительницей турнира является американка Софья Кенин, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

Australian Open (ж). 2-й круг
10 февраля 2021, среда. 03:10 МСК
Арина Соболенко
7
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		3  
         
Дарья Касаткина
75
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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