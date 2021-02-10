Серена Уильямс — о наряде на Australian Open: мне нельзя забывать надевать нижнее бельё

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под 10-м номером, поделилась впечатлениями от выхода в третий круг. Во втором раунде она разгромила представительницу Сербии Нину Стоянович со счётом 6:3, 6:0.

«Во втором сете я думала не так много, как в первом. Я прибыла сюда, чтобы получать удовольствие. Здорово, что я могу выступать перед зрителями», — приводит слова Уильямс The West Australian.

Бывшая первая ракетка мира также рассказал о своём наряде на Australian Open.

«Если честно, идея наряда появилась в последнюю минуту. Предыдущий дизайн был не в стиле Серены, так что команда создала более подходящий наряд. У нас не было времени выставить его на продажу. Он лёгкий. Если взглянуть поближе, то видно, что он дышащий, перфорированный, поэтому невероятно лёгкий. Мне нельзя забывать надевать нижнее бельё. Хотя он выполнен в телесном цвете», — сказала Уильямс.

Фото доступно в «инстаграме» Серены Уильямс

С. Уильямс сыграет с Потаповой в 3-м круге AO. Квитова, Андрееску и Рыбакина выбыли