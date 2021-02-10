Потапова: считаю С. Уильямс величайшей теннисисткой в истории, с нетерпением жду наш матч
Российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась ожиданиями от матча третьего круга Australian Open. 19-летней россиянке предстоит сыграть с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс. В 2020 году они встречались на Australian Open в матче первого круга. Тогда Уильямс обыграла Потапову со счётом 6:0, 6:3.
«В прошлом году я получила огромный опыт. Мне было действительно тяжело. Всегда сложно играть в первый раз, особенно с ней. Но сейчас я уже стала другой, более взрослой. Думаю, что у нас будет хороший матч. Я постараюсь сделать всё для победы. Или хотя бы чтобы показать свой максимум.
Считаю Серену величайшей теннисисткой в истории. И с нетерпением жду матча с ней», — цитирует Потапову пресс-служба WTA.
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