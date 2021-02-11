Блинкова и Кудерметова проиграли в первом круге парного турнира Australian Open

Российские теннисистки Анна Блинкова и Вероника Кудерметова не смогли выйти в следующий круг парного турнира Australian Open. В стартовом матче соревнований со счётом 3:6, 6:3, 7:5 они уступили американке Бернарде Пере и представительнице Нидерландов Розали ван дер Хук. Встреча продолжалась 1 час и 59 минут.



Блинкова и Кудерметова 7 раз подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-понт из 8. На счету их соперниц 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 из 6 реализованных брейк-пойнта.



За выход в третий круг «Australian Open» Бернарда Пера и Розали ван дер Хук поспорят с победительницами матча Аранча Рус, Тамара Зиданшек — Элисон Риске, Айла Томлянович.

Открытый чемпионат Австралии — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

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