Блинкова и Кудерметова проиграли в первом круге парного турнира Australian Open

Российские теннисистки Анна Блинкова и Вероника Кудерметова не смогли выйти в следующий круг парного турнира Australian Open. В стартовом матче соревнований со счётом 3:6, 6:3, 7:5 они уступили американке Бернарде Пере и представительнице Нидерландов Розали ван дер Хук. Встреча продолжалась 1 час и 59 минут.
Блинкова и Кудерметова 7 раз подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-понт из 8. На счету их соперниц 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 из 6 реализованных брейк-пойнта.
За выход в третий круг «Australian Open» Бернарда Пера и Розали ван дер Хук поспорят с победительницами матча Аранча Рус, Тамара Зиданшек — Элисон Риске, Айла Томлянович.
Открытый чемпионат Австралии — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|5
- 11 февраля 2021
-
10:02
-
09:57
-
09:27
-
09:03
-
08:32
-
08:08
-
07:53
-
07:35
-
07:23
-
06:36
-
06:14
- 10 февраля 2021
-
23:18
-
16:34
-
16:26
-
15:40
-
15:25
-
14:44
-
14:32
-
14:27
-
13:59
-
13:54
-
13:25
-
12:30
-
12:24
-
11:55
-
11:36
-
10:51
-
10:27
-
10:21
-
10:12
-
09:53
-
09:22
-
09:16
-
08:36
-
08:26