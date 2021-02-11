Фоньини в пяти сетах обыграл Карузо. После матча между ними начался спор

Итальянский теннисист Фабио Фоньини во втором круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 7: 6 (14:12) обыграл другого представителя Италии Сальваторе Карузо. На решающем тай-брейке Фоньини отыгрался с 1:5, а при счёте 10:11 отыграл матчбол.

После матча между Фоньини и Карузо начался спор. Как следует из сообщения журналиста Стефано Берлинчони в «Твиттере», Карузо не понравилось, что Фоньини во время поединка не раз говорил, как ему везёт.



Продолжительность матча составила 3 часа и 47 минут. Фоньини выполнил 5 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. Карузо, занимающий 78-е место в рейтинге ATP, 10 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Фабио будет противостоять Алекс де Минор из Австралии. Поединок состоится 13 февраля.