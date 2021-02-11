Фоньини в пяти сетах обыграл Карузо. После матча между ними начался спор

Итальянский теннисист Фабио Фоньини во втором круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 7: 6 (14:12) обыграл другого представителя Италии Сальваторе Карузо. На решающем тай-брейке Фоньини отыгрался с 1:5, а при счёте 10:11 отыграл матчбол.
После матча между Фоньини и Карузо начался спор. Как следует из сообщения журналиста Стефано Берлинчони в «Твиттере», Карузо не понравилось, что Фоньини во время поединка не раз говорил, как ему везёт.
Продолжительность матча составила 3 часа и 47 минут. Фоньини выполнил 5 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. Карузо, занимающий 78-е место в рейтинге ATP, 10 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Фабио будет противостоять Алекс де Минор из Австралии. Поединок состоится 13 февраля.
- 11 февраля 2021
-
14:50
-
14:34
-
14:25
-
13:48
-
13:34
-
12:29
-
12:25
-
12:03
-
11:41
-
11:21
-
11:18
-
10:57
-
10:38
-
10:02
-
09:57
-
09:27
-
09:03
-
08:32
-
08:08
-
07:53
-
07:35
-
07:23
-
06:36
-
06:14
- 10 февраля 2021
-
23:18
-
16:34
-
16:26
-
15:40
-
15:25
-
14:44
-
14:32
-
14:27
-
13:59
-
13:54
-
13:25