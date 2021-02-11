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Матч второго круга Australian Open с участием Романа Сафиуллина прерван из-за дождя

Матч второго круга Australian Open с участием Романа Сафиуллина прерван из-за дождя
Теннис / Australian Open 2021 0

Поединок второго круга Открытого чемпионата Австралии с участием российского теннисиста Романа Сафиуллина был прерван из-за дождя. За право выйти в третий круг Роману противостоит Кэмерон Норри из Великобритании. Ко времени вынужденной остановки Норри выигрывал по сетам: счёт в матче был 3:6, 7:5, 6:3, 1:1.

В настоящий момент нет информации относительно времени возобновления матча.

Победитель поединка Сафиуллин — Норри встретится с триумфатором матча Майкл Ммо — Рафаэль Надаль.

Australian Open — первый турнир «Большого шлема» в 2021 году. Перед турниром участники были помещены на карантин из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них находились на жёстком карантине, им запрещалось покидать гостиничные номера.

Впервые с US Open—2013 пять российских теннисистов-мужчин вышли во второй круг ТБШ
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