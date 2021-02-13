Медведев обыграл Краиновича в 5-сетовом поединке AO-2021, который длился более 3 часов

Российский теннисист Даниил Медведев взял верх над представителем Сербии Филипом Краиновичем в игре 3-го круга турнира Australian Open 2021, обыграв его в 5 сетах со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. Продолжительность встречи составила 3 часа 6 минут.

Медведев, занимающий 4-е место в рейтинге ATP, в игре с сербом совершил 15 подач навылет, 5 двойных ошибок и реализовал 6 из 17 брейк-пойнтов (35%). У его оппонента, имеющего 33-ю позицию в рейтинге, – 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнтов из 11 (27%). По невынужденным ошибкам – 47-44 в пользу Краиновича, а по активно выигранным очкам впереди Медведев — 51-35.

В 1/8 финала Australian Open 2021 Даниил Медведев встретится с американцем Маккензи Макдональдом (192-е место рейтинга).