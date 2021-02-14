«Я не робот». Тим объяснил поражение от Димитрова в четвёртом круге Australian Open
Третья ракетка мира австриец Доминик Тим объяснил поражение (4:6, 4:6, 0:6) от болгарина Григора Димитрова в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии.
«Это сочетание незначительных физических проблем, того, что у меня плохой день, и факта, что он отличный игрок. Комбинация из этих трёх проблем привела к такому результату. Не хочу фокусироваться на этом или искать оправдания. Я не робот, хоть иногда мне и хочется им быть. Бывают очень-очень трудные дни. Когда ты не на все 100 процентов в игре, на этом уровне это может всплыть. Именно это и произошло», — сказал Тим во время послематчевой пресс-конференции.
В четвертьфинале соревнований Димитров встретится с россияном Асланом Карацевым.
Димитров уверенно обыграл Тима и встретится с Карацевым в 1/4 финала Australian Open
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