«Серена — легенда». Халеп поделилась ожиданиями от четвертьфинала Australian Open

Румынка Симона Халеп поделилась ожиданиями от матча с американкой Сереной Уильямс в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Легенда. Лучшая. Попытаюсь показать свою лучшую игру, потому что только так можно победить Серену. Конечно, играть с ней — нечто особенное. Она единственная, кто выиграл 23 турнира „Большого шлема“. Но, когда выхожу на корт, стараюсь фокусироваться на себе, а не на сопернике. Мы с Сереной играли очень много раз. Знаю, чего ожидать. Постараюсь просто показать свою игру и быть уверенной.



Когда мы играли в финале Уимблдона–2019, был один лучших дней в моей жизни. Чувствовала себя очень уверенно, и я не изменилась в психологическом плане с того дня. Думаю, два матча подряд не могут быть одинаковыми, поэтому готовлюсь сыграть с ней здесь», — приводит слова Халеп пресс-служба соревнований.