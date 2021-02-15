Вера Звонарёва вышла во второй круг Australian Open в миксте

Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии в миксте. В матче стартового раунда она в дуэте с представителем Бразилии Марсело Мело обыграла китаянку Сюй Ифань и аргентинца Максимо Гонсалеса со счётом 4:6, 6:3, [10:7]. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Вера и Марсело 10 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперников 2 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Звонарёва и Мело поспорят с парой Дезире Кравчик (США) и Джо Солсбери (Великобритания).

Ранее Звонарёва выбыла из борьбы в женском одиночном и парном разрядах.