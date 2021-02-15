Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Вера Звонарёва вышла во второй круг Australian Open в миксте

Вера Звонарёва вышла во второй круг Australian Open в миксте
Теннис / Australian Open 2021 0

Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии в миксте. В матче стартового раунда она в дуэте с представителем Бразилии Марсело Мело обыграла китаянку Сюй Ифань и аргентинца Максимо Гонсалеса со счётом 4:6, 6:3, [10:7]. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Вера и Марсело 10 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперников 2 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Звонарёва и Мело поспорят с парой Дезире Кравчик (США) и Джо Солсбери (Великобритания).

Ранее Звонарёва выбыла из борьбы в женском одиночном и парном разрядах.

Australian Open — микст. 1-й круг
15 февраля 2021, понедельник. 11:00 МСК
Сюй Ифань
Китай
Сюй Ифань
Максимо Гонсалес
Аргентина
Максимо Гонсалес
С. Ифань М. Гонсалес
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 0 7
4 		6 1 10
         
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Марсело Мело
Бразилия
Марсело Мело
В. Звонарёва М. Мело
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021