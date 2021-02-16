Аслан Карацев — первый теннисист в Открытой эре, пробившийся в полуфинал на дебютном ТБШ

114-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев, пробившийся в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через квалификацию, вышел в полуфинал, обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Карацев впервые в карьере добрался до этой стадии на соревнованиях «Большого шлема». Аслан стал первым теннисистом в Открытой эре, пробившимся в полуфинал на своём дебютном мэйджоре. Кроме того, он является самым низкорейтинговым игроком, завоевавшим путёвку в полуфинал турнира «Большого шлема» после Горана Иванишевича на Уимблдоне-2001.

За выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года Карацев поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).