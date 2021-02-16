Аслан Карацев: в третьем сете я заметил, что с Димитровым что-то не так

114-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев поделился впечатлениями от выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале он обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.
«Сложно концентрироваться на своей игре, когда тебе противостоит травмированный соперник. Я помню гейм на его подаче, когда он вообще не двигался, а я допускал невынужденные ошибки.
В третьем сете я заметил, что с Димитровым что-то не так. Я подумал, что в четвёртой партии после медицинского тайм-аута он сможет играть как обычно. Но этого не случилось", — приводятся слова Карацева в «твиттере» Tennis Majors.
Аслан также рассказал о своём тренере.
«Мне повезло встретить своего тренера. У меня отличная команда. Мы с тренером встретились на „фьючерсе“. Это была моя удача. Его зовут Егор Яцюк», — сказал Карацев.
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