Димитров — о травме: я не мог самостоятельно надеть носки перед матчем с Карацевым

Болгарский теннисист Григор Димитров рассказал о проблемах со здоровьем. В матче 1/4 финала Australian Open с Асланом Карацевым Димитров испытывал проблемы со спиной. Он брал медицинский тайм-аут, но всё равно вернулся на корт. Матч закончился победой Карацева со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.
«Я не мог самостоятельно надеть носки перед матчем. Поэтому понимал, что будет сложно. Я решил попробовать, ведь речь идёт о турнире «Большого шлема». Был адреналин, я находился в отличной форме перед турниром, что со мной бывает редко.
Проблемы со спиной влияют на весь организм. Не получается подавать, бить форхэндом и бекхэндом. Каждое движение приводит к ощущению, будто бьют током. Но отдайте должное Карацеву за победу.
Мне не нравится отказываться от матчей. Я был жесток к себе и команде. Но иногда на корте не получается мыслить логически. В конце третьего сета я просто не мог сдаться.
Я уже давно так не выступал на турнире «Большого шлема». Могу найти позитив в этой ситуации. Конечно, я расстроен. Но нужно искать позитив», — цитирует Димитрова Tennis Majors.
- 16 февраля 2021
-
13:55
-
13:15
-
13:03
-
13:01
-
12:41
-
12:39
-
12:26
-
12:17
-
12:15
-
11:42
-
11:28
-
11:02
-
11:01
-
10:56
-
10:40
-
10:39
-
10:36
-
10:27
-
10:23
-
10:16
-
10:11
-
09:57
-
09:46
-
09:38
-
09:31
-
09:21
-
08:43
-
08:27
-
07:47
-
02:03
-
00:02
- 15 февраля 2021
-
22:26
-
21:43
-
21:07
-
20:49