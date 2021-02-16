Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Димитров — о травме: я не мог самостоятельно надеть носки перед матчем с Карацевым

Димитров — о травме: я не мог самостоятельно надеть носки перед матчем с Карацевым
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Болгарский теннисист Григор Димитров рассказал о проблемах со здоровьем. В матче 1/4 финала Australian Open с Асланом Карацевым Димитров испытывал проблемы со спиной. Он брал медицинский тайм-аут, но всё равно вернулся на корт. Матч закончился победой Карацева со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

«Я не мог самостоятельно надеть носки перед матчем. Поэтому понимал, что будет сложно. Я решил попробовать, ведь речь идёт о турнире «Большого шлема». Был адреналин, я находился в отличной форме перед турниром, что со мной бывает редко.

Проблемы со спиной влияют на весь организм. Не получается подавать, бить форхэндом и бекхэндом. Каждое движение приводит к ощущению, будто бьют током. Но отдайте должное Карацеву за победу.

Мне не нравится отказываться от матчей. Я был жесток к себе и команде. Но иногда на корте не получается мыслить логически. В конце третьего сета я просто не мог сдаться.

Я уже давно так не выступал на турнире «Большого шлема». Могу найти позитив в этой ситуации. Конечно, я расстроен. Но нужно искать позитив», — цитирует Димитрова Tennis Majors.

Димитров: это был день Карацева, а теперь давайте двигаться дальше
Медведев и Рублёв бьются за полуфинал Australian Open – 2021. Один россиянин уже там! LIVE
Такого не было никогда! Матчи века на Открытом чемпионате Австралии с участием трёх российских теннисистов – в нашем онлайне.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021