Наоми Осака: меня очень пугает, когда я вижу Серену на другой половине корта

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака поделилась ожиданиями от матча с американкой Сереной Уильямс в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Обычно я никогда не смотрю на свою сетку. Но все уже рассказали мне о возможных соперницах, поэтому я знаю, с кем сыграю. Это будет очень интересно. Серена — это Серена. Меня очень пугает, когда я вижу её на другой половине корта», — цитирует Осаку New York Post.

В четвертьфинале Наоми победила представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:2, 6:2. Серена обыграла румынку Симону Халеп — 6:3, 6:3.

В 2020 году чемпионкой Australian Open стала американка Софья Кенин. Во втором круге нынешнего розыгрыша она проиграла эстонке Кайе Канепи.

Серена Уильямс сравнялась с Роджером Федерером по количеству выигранных матчей на ТБШ