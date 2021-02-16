С. Уильямс: я знала, что у меня безумный наряд, в котором нужно здорово выглядеть

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале она обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:3, 6:3. За выход в финал Серена поспорит с японкой Наоми Осакой.

«Это точно был мой лучший матч на турнире. Я знала, что в матче со второй ракеткой мира нужно играть лучше, чем в предыдущих встречах, и сделала это.

Я упорно работала над своей физической формой. Я знала, что хочу стать сильнее. Знала, что у меня безумный наряд, в котором нужно здорово выглядеть. Я подумала: мне нельзя предстать на национальном телевидении не в форме. Это было моей главной мотивацией.

Мы с Патриком Муратоглу хотели, чтобы я стала лучше двигаться. Движение по корту всегда было моей сильной стороной. Рада, что вновь стала хорошо двигаться после проблем с ахилловым сухожилием. Я отлично себя чувствую сейчас. Рада находиться здесь и продолжать выступать. Я вновь хочу прибавлять. В матчи с Наоми как раз это и нужно", — приводит слова Уильямс Tennis Majors.

Наряд Серены Уильямс можно оценить в её «инстаграме».

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