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Серена Уильямс поделилась ожиданиями от матча с Наоми Осакой в полуфинале Australian Open

Серена Уильямс поделилась ожиданиями от матча с Наоми Осакой в полуфинале Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от матча с японкой Наоми Осакой в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Осака — прекрасная теннисистка на корте и вдохновляющая личность за его пределами. Думаю, у меня есть прекрасная возможность сыграть как можно лучше в полуфинале первого турнира „Большого шлема“ в году. В ближайшие четыре дня будет ещё так много тенниса.

Впереди полуфинал и не так важно, с кем я буду играть. Никто не попадает в полуфинал случайно. Мне нужно хорошо подготовиться", — приводит слова Уильямс Tennis Majors.

В 2020 году чемпионкой Australian Open стала американка Софья Кенин. Во втором круге нынешнего розыгрыша она проиграла эстонке Кайе Канепи.

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