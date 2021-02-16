«Это чересчур». Карацев — о предложении «Алании» переименовать улицу Димитрова в его честь
Российский теннисист Аслан Карацев высказался о предложении футбольного клуба «Алания» переименовать улицу Димитрова во Владикавказе в его честь.
«Что думаю об этом предложении? Ничего не думаю. Первый раз слышу. Думаю, это чересчур», — приводит слова Карацева Eurosport.ru.
Карацев в четвертьфинале обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. В полуфинале он сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
Улица Димитрова расположена в центре Владикавказа. Естественно, она названа не в честь болгарского теннисиста.
Для Карацева Australian Open-2021 является дебютным турниром «Большого шлема». Борьбу на турнире также продолжают ещё два россиянина. В четвертьфинале встретятся Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
ФК «Алания»: требуем переименовать улицу Димитрова в проспект Карацева
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