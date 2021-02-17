Касаткина вышла в полуфинал турнира в Мельбурне
Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира Phillip Island Trophy, проходящего в Мельбурне, обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич со счётом 6:0, 6:4.
Матч продолжался 1 час 15 минут. Касаткина сделала один эйс, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. Мартич сделала пять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух.
В полуфинале турнира Касаткина встретится с американкой Даниэль Коллинз, победившей в четвертьфинале шведку Ребекку Петерсон со счётом 6:1, 6:2.
В других четвертьфиналах представительница Швйцарии Хиль Белен Тайхман проведёт матч с чешкой Мари Боузковой, а румынка Ирина Бегу сыграет с Бьянкой Андрееску из Канады.
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