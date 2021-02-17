У Софьи Кенин диагностировали острый аппендицит на Australian Open. Ей сделали операцию

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2020 года американка Софья Кенин сообщила, что была вынуждена перенести операцию по удалению аппендикса.
«Привет, ребята! Хочу рассказать о том, что случилось со мной несколько дней назад. В понедельник, 15 февраля, я отправилась в кабинет физиотерапевта Australian Open с острой болью в животе. Он провёл обследование и отправил меня в больницу. После детального обследования врачи поставили диагноз — острый аппендицит. 15 февраля мне пришлось перенести операцию. Она прошла хорошо, без осложнений. Теперь я стараюсь восстановиться после операции и справиться с болью.
К сожалению, я не смогу играть несколько недель. Мне нужно время на восстановление, поэтому я снялась со следующих турниров", — написала Кенин в своём «инстаграме».
Пост доступен в «инстаграме» Софьи Кенин
Во втором круге нынешнего розыгрыша Australian Open Кенин проиграла эстонке Кайе Канепи.
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