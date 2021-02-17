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У Софьи Кенин диагностировали острый аппендицит на Australian Open. Ей сделали операцию

У Софьи Кенин диагностировали острый аппендицит на Australian Open. Ей сделали операцию
Теннис / Australian Open 2021 0
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Победительница Открытого чемпионата Австралии 2020 года американка Софья Кенин сообщила, что была вынуждена перенести операцию по удалению аппендикса.

«Привет, ребята! Хочу рассказать о том, что случилось со мной несколько дней назад. В понедельник, 15 февраля, я отправилась в кабинет физиотерапевта Australian Open с острой болью в животе. Он провёл обследование и отправил меня в больницу. После детального обследования врачи поставили диагноз — острый аппендицит. 15 февраля мне пришлось перенести операцию. Она прошла хорошо, без осложнений. Теперь я стараюсь восстановиться после операции и справиться с болью.

К сожалению, я не смогу играть несколько недель. Мне нужно время на восстановление, поэтому я снялась со следующих турниров", — написала Кенин в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Софьи Кенин

Во втором круге нынешнего розыгрыша Australian Open Кенин проиграла эстонке Кайе Канепи.

Действующая чемпионка Australian Open Кенин вылетела во втором круге
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