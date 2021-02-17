Каролина Мухова — о матче с Эшли Барти: я чуть не упала в обморок

Чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвертьфинале она неожиданно обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти со счётом 1:6, 6:3, 6:2.

«В какой-то момент у меня началось головокружение, я чуть не упала в обморок. Пришлось обратиться за помощью. Мне проверили кровяное давление, потому что я выглядела потерянной. У меня всё кружилось перед глазами. Пауза и лёд помогли мне охладиться. Это очень помогло.

Я играла быстрее, чаще выходила к сетке. Думаю, это и стало ключом к успеху. Если честно, я стараюсь сразу же начинать матчи хорошо. Но, кажется, такое начало игр уже вошло в традицию для меня. Я не могу от этого избавиться", — цитирует Мухову Reuters.