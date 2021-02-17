Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Даниил Медведев ответил на вопрос о своей победной серии

Даниил Медведев ответил на вопрос о своей победной серии
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции в Мельбурне ответил на вопрос о своей победной серии. С учётом прошлого сезона он выиграл уже 19 матчей подряд.

«Если честно, это приятно. Тут и добавить нечего. Самое приятное — одерживать победы. Чем больше ты побеждаешь, чем больше матчей ты выигрываешь подряд, тем приятнее. Не могу подобрать слово, чтобы точно это описать. Я просто доволен уровнем своей игры во всех матчах, которые выиграл. Конечно, в некоторых я мог сыграть лучше.

Но для меня очень важна уверенность в себе. Когда я её теряю, то начинаю допускать больше невынужденных ошибок. В таком случае моя игра становится слабее. Я рад, что набрал такой ход. Это очень здорово. Надеюсь, так будет и по крайней мере в двух следующих матчах", — цитирует Медведева Daily Express.

В четвертьфинале Australian Open Даниил победил соотечественника Андрея Рублёва со счётом 7:5, 6:3, 6:2.

Даниил Медведев прокомментировал победу над Андреем Рублёвым в 1/4 финала Australian Open
Циципас — Надаль. Онлайн. Вместе с Медведевым ждём его соперника по полуфиналу. LIVE!
Медведев – в полуфинале! Он станет как минимум 3-й ракеткой мира. Кто сыграет с Даниилом, определяется прямо сейчас: Циципас или Надаль?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021