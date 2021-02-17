Даниил Медведев ответил на вопрос о своей победной серии

Российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции в Мельбурне ответил на вопрос о своей победной серии. С учётом прошлого сезона он выиграл уже 19 матчей подряд.
«Если честно, это приятно. Тут и добавить нечего. Самое приятное — одерживать победы. Чем больше ты побеждаешь, чем больше матчей ты выигрываешь подряд, тем приятнее. Не могу подобрать слово, чтобы точно это описать. Я просто доволен уровнем своей игры во всех матчах, которые выиграл. Конечно, в некоторых я мог сыграть лучше.
Но для меня очень важна уверенность в себе. Когда я её теряю, то начинаю допускать больше невынужденных ошибок. В таком случае моя игра становится слабее. Я рад, что набрал такой ход. Это очень здорово. Надеюсь, так будет и по крайней мере в двух следующих матчах", — цитирует Медведева Daily Express.
В четвертьфинале Australian Open Даниил победил соотечественника Андрея Рублёва со счётом 7:5, 6:3, 6:2.
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