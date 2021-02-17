Надаль лишь раз проиграл матч на турнире «Большого шлема», в котором вёл 2-0 по сетам
В Мельбурне продолжается четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии между испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, посеянным под вторым номером, и представителем Греции Стефаносом Циципасом (5). Надаль выиграл два первых сета со счётом 6:3, 6:2. Третья и четвёртая партии остались за его соперником — 7:6 (7:4), 6:4.
Последний раз Надаль проигрывал в матче турнира «Большого шлема», в котором вёл 2-0 по сетам, в 2015 году: в третьем круге Открытого чемпионата США он уступил итальянцу Фабио Фоньини со счётом 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 4:6.
Победитель противостояния Надаль — Циципас за выход в финал стартового турнира «Большого шлема» 2021 года поспорит с россиянином Даниилом Медведевым (4). Турнир завершится 21 февраля.
Тарпищев — о сопернике Медведева в полуфинале Australian Open: лучше был бы Надаль
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