Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Серена Уильямс обратилась к болельщикам после поражения на Australian Open

Серена Уильямс обратилась к болельщикам после поражения на Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс обратилась к болельщикам после вылета с Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале она проиграла японке Наоми Осаке со счётом 3:6, 4:6.

«Мельбурн и мои австралийские болельщики. Сегодня случился неидеальный результат и игра, но так бывает… Для меня было большой честью сыграть перед вами. Ваша поддержка, подбадривание… Хотелось бы мне сыграть для вас лучше сегодня. Я навсегда останусь в долгу перед каждым из вас и очень вам благодарна. Я вас люблю. Я вас люблю. Я вас обожаю», — написала Уильямс в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Серены Уильямс

В финале соперницей Наоми Осаки будет американка Дженнифер Брэйди.

Серена Уильямс в слезах ушла с пресс-конференции после вылета с Australian Open
Ну не смогла! В очередной раз Серена Уильямс осталась без трофея на «Большом шлеме»
Серена Уильямс выбыла из борьбы за главный приз Australian Open – 2021. Будет ли у неё ещё шанс завоевать 24-й «шлем»?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021