Серена Уильямс обратилась к болельщикам после поражения на Australian Open
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс обратилась к болельщикам после вылета с Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале она проиграла японке Наоми Осаке со счётом 3:6, 4:6.
«Мельбурн и мои австралийские болельщики. Сегодня случился неидеальный результат и игра, но так бывает… Для меня было большой честью сыграть перед вами. Ваша поддержка, подбадривание… Хотелось бы мне сыграть для вас лучше сегодня. Я навсегда останусь в долгу перед каждым из вас и очень вам благодарна. Я вас люблю. Я вас люблю. Я вас обожаю», — написала Уильямс в своём «инстаграме».
Пост доступен в «инстаграме» Серены Уильямс
В финале соперницей Наоми Осаки будет американка Дженнифер Брэйди.
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