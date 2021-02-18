Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Наоми Осака прокомментировала победу над Сереной Уильямс в полуфинале Australian Open

Наоми Осака прокомментировала победу над Сереной Уильямс в полуфинале Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась впечатлениями от победы в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с американкой Сереной Уильямс со счётом 6:3, 6:4.

«Я не знаю, есть ли на трибунах дети, но я смотрела за игрой Серены, ещё будучи ребёнком. Просто играть с ней — это уже моя мечта.

В первых геймах я допустила много невынужденных ошибок. Я нервничала и была испугана. Затем я немного расслабилась. Для меня самое важное — получать удовольствие от игры. Матчи с Сереной — это всегда честь для меня. Я хотела сыграть как можно лучше", — приводит слова Осаки Ubitennis.

В финале трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» сыграет ещё с одной представительницей США Дженнифер Брэйди, которая впервые пробилась в финал мэйджора.

Серена Уильямс в слезах ушла с пресс-конференции после вылета с Australian Open
Ну не смогла! В очередной раз Серена Уильямс осталась без трофея на «Большом шлеме»
Серена Уильямс выбыла из борьбы за главный приз Australian Open – 2021. Будет ли у неё ещё шанс завоевать 24-й «шлем»?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021