Наоми Осака прокомментировала победу над Сереной Уильямс в полуфинале Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась впечатлениями от победы в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с американкой Сереной Уильямс со счётом 6:3, 6:4.
«Я не знаю, есть ли на трибунах дети, но я смотрела за игрой Серены, ещё будучи ребёнком. Просто играть с ней — это уже моя мечта.
В первых геймах я допустила много невынужденных ошибок. Я нервничала и была испугана. Затем я немного расслабилась. Для меня самое важное — получать удовольствие от игры. Матчи с Сереной — это всегда честь для меня. Я хотела сыграть как можно лучше", — приводит слова Осаки Ubitennis.
В финале трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» сыграет ещё с одной представительницей США Дженнифер Брэйди, которая впервые пробилась в финал мэйджора.
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