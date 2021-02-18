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Борис Собкин: теперь на Карацева все зубы будут точить

Борис Собкин: теперь на Карацева все зубы будут точить
Теннис / Australian Open 2021 0
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Борис Собкин, заслуженный тренер России и многолетний наставник Михаила Южного, прокомментировал поражение Аслана Карацева в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с сербом Новаком Джоковичем со счётом 3:6, 4:6, 2:6.

«Аслан молодец! Всем надо его похвалить. Сейчас у него начинается другая жизнь, и она будет достаточно непростой. Аслан перешёл в другое качество. Теперь ему нужно играть на новом уровне и подтверждать его. Теперь на Карацева все зубы будут точить. Если честно, сегодня Аслан огрызался временами. Джокович, может, сыграл свой лучший матч на Australian Open, за исключением некоторых деталей. Новак показал сегодня свой уровень», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В финале Джокович сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Стефанос Циципас (Греция).

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