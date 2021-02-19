Блинкова и Потапова уступили Райне с Рахимовой в финале парного турнира в Мельбурне

В Австралии состоялся финал парного турнира Мельбурн-4 с участием сразу трёх представительниц России.
Анна Блинкова в паре с Анастасией Потаповой в трёх сетах уступили Камилле Рахимовой, выступавшей с представительницей Индии Анкитой Райна – 6:2, 2:4, 7:10.
На счету у пары Блинкова/Потапова 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 6 (17%), в то время, как у их оппоненток 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9 (33%).
В полуфинале Блинкова и Потапова обыграли японско-китайский дуэт Макото Ниномия/Ван Яфань, а Анкита Райна и Камилла Рахимова оказались сильнее Франчески Джонс (Великобритания) с Надией Подороска (Аргентина).
Напомним, что призовой фонд турнира Phillip Island Trophy составил чуть более $ 235 тыс.
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