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Корретха: Медведев и Джокович поубивают друг друга в финале Australian Open

Корретха: Медведев и Джокович поубивают друг друга в финале Australian Open
Теннис / Australian Open 2021 0
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Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции, бывшая вторая ракетка мира Алекс Корретха поделился ожиданиями от финала Australian Open. В матче за титул встретятся серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев.

«Им обоим надо хорошо подавать, у обоих отличный бекхэнд. Форхэнд? Новак чуть лучше управляет кистями, но немногим лучше, чем Даниил.

Думаю, они будут зеркалить игру друг друга, жду невероятные бекхэнды и удары вдоль линии. Оба отличные спортсмены.

Единственную разницу вижу в том, что Джокович уже 17 раз выигрывал турниры «Большого шлема», включая восемь побед на Australian Open. Но если говорить о форме игроков, то сейчас Медведев выглядит предпочтительнее.

Его будет очень сложно победить. Новаку нужно сыграть в лучший теннис. Будет интересно посмотреть, кто из них сможет доминировать.

Не удивлюсь, если матч продлится более 3,5–4 часов. Думаю, они просто поубивают друг друга. Ожидаю очень длинный матч.

На мой взгляд, у Джоковича чуть больше шансов на победу. Он фаворит, но с небольшим перевесом, 55 на 45», — цитирует Корретху Eurosport.

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