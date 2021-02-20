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Кафельников оценил шансы Медведева в матче с Джоковичем

Кафельников оценил шансы Медведева в матче с Джоковичем
Теннис / Australian Open 2021 0

Чемпион Australian Open 1999 года Евгений Кафельников поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии. В финале сыграют россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович.

«Решились ли федеральные каналы транслировать завтрашний финал в 11.30 утра? Пусть тогда освобождают как минимум 4 часа эфирного времени. Финал может быть очень долгим.

Прогноз на финал? 51/49 — Джокович», — написал Кафельников в своём «твиттере».

Финальный поединок Australian Open состоится завтра, 21 февраля.

Медведев ещё никогда не выигрывал турниры «Большого шлема». При этом он выходил в финал US Open.

В полуфинале Australian Open Джокович обыграл россиянина Аслана Карацева, а Медведев — грека Стефаноса Циципаса.

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