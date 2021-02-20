Кафельников оценил шансы Медведева в матче с Джоковичем
Чемпион Australian Open 1999 года Евгений Кафельников поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии. В финале сыграют россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович.
«Решились ли федеральные каналы транслировать завтрашний финал в 11.30 утра? Пусть тогда освобождают как минимум 4 часа эфирного времени. Финал может быть очень долгим.
Прогноз на финал? 51/49 — Джокович», — написал Кафельников в своём «твиттере».
Финальный поединок Australian Open состоится завтра, 21 февраля.
Медведев ещё никогда не выигрывал турниры «Большого шлема». При этом он выходил в финал US Open.
В полуфинале Australian Open Джокович обыграл россиянина Аслана Карацева, а Медведев — грека Стефаноса Циципаса.
Кафельников: в финале Медведев будет себя чувствовать как против Надаля на «Ролан Гаррос»
Джокович – Медведев, финал Australian Open. Нам нужна одна победа. Даня, давай! LIVE!
Даниил Медведев уже однажды был в финале «Шлема». Пора бы его и взять! Всё самое интересное – в нашем онлайне.
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