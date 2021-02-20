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Отец Карацева – о карьере сына: вопрос оставить теннис никогда не поднимался

Отец Карацева – о карьере сына: вопрос оставить теннис никогда не поднимался
Теннис / Australian Open 2021 0
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Казбек Карацев, отец полуфиналиста Australian Open-2021 Аслана Карацева, рассказал о карьерном пути сына в теннисе.

«Когда Аслану было два года, мы переехали из Владикавказа в Израиль. В 7 лет Аслан стал призером Израиля в турнире среди мальчиков до 10 лет. В 8 — чемпионом Израиля. Всего Аслан выиграл восемь разных турниров. В 12 лет из-за сложной финансовой ситуации я был вынужден его забрать обратно во Владикавказ. В Осетии плохо развит теннис, поэтому не получалось никак со спонсорством. В итоге мы три года сами тренировались в Осетии вместе с братьями Музаевыми и Русланом Дудиевым.

В 15 лет мы поехали в Таганрог, где Аслана взял на контракт управляющий теннисными кортами Александр Юрьевич Куприн. Несколько месяцев его вел как тренер Турсунов, и в 19 лет они отправились в Германию. Потренировались в Галле два или три месяца, потому что за это нужно было платить, а денег не было.

Потом Германия сама позвала его к себе снова. Он там два года потренировался, а потом получил травму, из-за которой не мог полноценно играть на протяжении двух лет. В Галле к нему стали относиться как к отработанному материалу. Аслан переехал в Барселону, где выступал за Bruguera Tennis Academy неполных два года. После этого стал самостоятельно ездить по турнирам: сыграл, заработал, поехал.

Как-то он был во Франции в 2019 году, где встретился с Егором Яцюком. Егор с отцом смотрели игры. Им, видимо, понравилось. Они предложили Аслану поехать в Белоруссию, найти спонсора. Он поехал с ними, и до сих пор они работают вместе.

Вопрос оставить теннис никогда не поднимался. Единственное, что он мог раньше начать играть. Аслана признали лучшим юниором года в 18 лет, у него уже в этом возрасте была хорошая техника. Разве что психологическая подготовка была недостаточно хороша. Он выходил и так сильно волновался, что это приводило к ошибкам, — приводит слова Казбека Карацева «Матч ТВ».

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