Дзюба дал прогноз на матч Медведева с Джоковичем в финале Australian Open

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева и Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Медведев нащупал свою игру, итоговый забрал в прошлом году. У него уже 12 побед над теннисистами из топ-10, большая серия. Понимаю, что в финале с Джоковичем не могу сказать, что Новак — явный фаворит. Шансы 50 на 50. US Open у Дани был рядом, сейчас рядом Australian Open. Противник не в лучшей форме. Хотя, зная Джоковича, который постоянно на что-то жалуется, якобы ему плохо, а потом всех проходит… Они оба неприятные друг для друга соперники — что один, что второй возвращает каждый мяч через сетку, и это очень тяжело психологически.



Безумно рад, что Медведев в финале, очень буду болеть за него в воскресенье. Не хочется, чтобы Джокович победил. Надаль выбыл из борьбы. Получается, у Рафы с Федерером по 20 «Больших шлемов», у Новака — 17. Хочу, чтобы у Медведева был первый и долгожданный «Шлем» и чтобы Джокович не подобрался к тем двоим. Хочу, чтобы Федерера никто и никогда не обогнал, потому что Федерер — величайший теннисист всех времен», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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