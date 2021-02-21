Медведев – четвёртый в истории россиянин в топ-3 мирового рейтинга

Теннисист Даниил Медведев, дойдя до финала Australian Open-2021, обеспечил себе третье место в рейтинге АТР, начиная с 22 февраля.
Россиянин сместит на этой позиции действующего чемпиона US Open австрийца Доминика Тима. Для Медведева это наивысший рейтинговый результат в своей карьере. Кроме того, Медведев станет четвёртым россиянином в истории, попавшим в тройку лучших мирового тенниса.
Первым россиянином в топ-3 рейтинга АТР стал Евгений Кафельников. Впервые он попал в тройку 3 мая 1999 года, последний раз находился там 15 апреля 2002 года. Следующим стал Марат Сафин – первое попадание случилось 20 ноября 2000 года, последнее – 12 сентября 2005 года. Третьим был Николай Давыденко – впервые в топ-3 он оказался 6 ноября 2006 года, последнее попадание было 11 июня 2007 года.
- 21 февраля 2021
-
18:08
-
17:43
-
17:28
-
16:55
-
16:46
-
16:35
-
16:18
-
15:47
-
15:27
-
15:16
-
15:10
-
15:00
-
14:44
-
14:41
-
14:30
-
14:26
-
14:26
-
14:15
-
14:11
-
14:00
-
13:53
-
13:40
-
13:23
-
13:19
-
11:42
-
11:33
-
10:32
-
09:49
-
09:31
-
09:19
- 20 февраля 2021
-
20:57
-
19:52
-
17:59
-
17:23
-
16:15