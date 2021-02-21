Медведев – четвёртый в истории россиянин в топ-3 мирового рейтинга

Теннисист Даниил Медведев, дойдя до финала Australian Open-2021, обеспечил себе третье место в рейтинге АТР, начиная с 22 февраля.



Россиянин сместит на этой позиции действующего чемпиона US Open австрийца Доминика Тима. Для Медведева это наивысший рейтинговый результат в своей карьере. Кроме того, Медведев станет четвёртым россиянином в истории, попавшим в тройку лучших мирового тенниса.



Первым россиянином в топ-3 рейтинга АТР стал Евгений Кафельников. Впервые он попал в тройку 3 мая 1999 года, последний раз находился там 15 апреля 2002 года. Следующим стал Марат Сафин – первое попадание случилось 20 ноября 2000 года, последнее – 12 сентября 2005 года. Третьим был Николай Давыденко – впервые в топ-3 он оказался 6 ноября 2006 года, последнее попадание было 11 июня 2007 года.

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