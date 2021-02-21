Медведев: в следующем финале против Джоковича сделаю кое-что по-другому

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал финальный матч Australian Open-2021 против Новака Джоковича, в котором проиграл сербу в трёх сетах.
«В следующий раз, если я сыграю с Новаком здесь в финале, я обязательно сделаю кое-что по-другому на площадке и вне её. По крайней мере, потому что у меня будет сегодняшний опыт, когда он обыграл меня легко. Постараюсь сделать что-нибудь лучше. Это не значит, что у меня всё получится, но такова жизнь теннисиста», — цитирует Медведева официальный сайт турнира.
Российский теннисист считает, что подбирается к «Большой тройке» мирового тенниса – Джокович, Федерер, Надаль, но по-прежнему считает их лучшими: «Думаю, я стал ближе к ним, потому что всегда говорю, что опыт для меня играет ключевое значение. Я всегда говорю, что они лучше других. Я не стесняюсь об этом сказать. Это просто правда – они лучше в цифрах и во всём. Но после поражения от них вы, конечно же, захотите победить их».
Также Медведев вспомнил, как впервые столкнулся с Джоковичем: «Первый раз я тренировался с Новаком в Монако, когда был на 500-м или 600-м месте в рейтинге. Он уже был номером 1 и только что выиграл Уимблдон, и я подумал: «Он не будет разговаривать со мной», или что-то в этом роде, потому что Новак был для меня богом. Я был застенчивым и не разговаривал, поэтому он задавал мне вопросы и сам говорил со мной как с другом. Я был очень удивлён. Он не изменился с тех пор, и он мне очень помог».
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