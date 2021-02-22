Медведев – об отдыхе: буду есть торты и играть в PlayStation

Медведев подобрался к вершине! Теперь он 3-я ракетка мира – впереди лишь Джокович и Надаль

Несмотря на поражение в финале, Даниил Медведев получил в Австралии чек на сумму 85 млн рублей и статус 3-го номера мирового рейтинга.