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Медведев – об отдыхе: буду есть торты и играть в PlayStation

Медведев – об отдыхе: буду есть торты и играть в PlayStation
Теннис / Australian Open 2021 0

Финалист Australian Open-2021 россиянин Даниил Медведев ответил на вопрос, как будет отдыхать после полутора месяцев тенниса в Австралии.

«Я во время турниров не ем сладкого. Наемся тортов, которые мне подарили на день рождения, они лежали в холодильнике всё это время. Потом приеду и буду играть в PlayStation и наслаждаться жизнью», — сказал Медведев в эфире «Матч ТВ».

В финале Australian Open 25-летний Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу – 5:7, 2:6, 2:6. Перед открытым чемпионатом Австралии он в составе сборной России, включавшей помимо него Андрея Рублёва и Аслана Карацева, выиграл АТР Cup. Начиная с понедельника, Медведев занимает 3-е место в мировом теннисном рейтинге. Он стал четвёртым россиянином, забравшимся в тройку лучших.

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Несмотря на поражение в финале, Даниил Медведев получил в Австралии чек на сумму 85 млн рублей и статус 3-го номера мирового рейтинга.
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