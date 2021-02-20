Беккер: Медведев — самый сложный соперник, которого мог получить Джокович
Бывший немецкий теннисист Борис Беккер поделился ожиданиями от финала мужского турнира Australian Open. За титул поспорят россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович. Медведев в полуфинале обыграл грека Стефаноса Циципаса, а Джокович — россиянина Аслана Карацева.
«Если бы спросили Джоковича, с кем он предпочитал бы сыграть — с Циципасом или Медведевым, — он бы, наверное, выбрал Стефаноса. Медведев играет слишком непредсказуемо и фантастически бегает. Он выиграл 20 матчей подряд.
Он сейчас лучший игрок, но ему предстоит встретиться с восьмикратным победителем Australian Open. Считаю фаворитом Новака, но Медведев — самый сложный соперник, которого Джокович мог получить в финале», — цитирует Беккера Eurosport.
Беккер: Джоковича критикуют несправедливо
Джокович – Медведев, финал Australian Open. Нам нужна одна победа. Даня, давай! LIVE!
Даниил Медведев уже однажды был в финале «Шлема». Пора бы его и взять! Всё самое интересное – в нашем онлайне.
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