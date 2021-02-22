Новое МРТ Джоковича показала, что надрыв мышцы бедра увеличился с 17 мм до 25 мм
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о результатах нового МРТ повреждённого бедра. В ходе Australian Open серб усугубил травму.
«Я спросил Джоковича, может ли он сказать, как увеличился надрыв мышцы с того момента, как он был зафиксирован. Джокович сказал, что он увеличился с 17 мм до 25 мм», — написал в своём «твиттере» журналист Марк Макгоуэн.
О травме Джокович рассказал после матча третьего круга Australian Open с американцем Тейлором Фритцем. Тогда серб не исключил, что не сможет выйти на корт в следующей игре турнира. Но в итоге Новак дошёл до финала, где обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
Джокович одержал уже девятую победу на Australian Open, он выиграл 18-й турнир «Большого шлема» в карьере.
Джокович — о травме: многие сомневались, но МРТ показала, что был надрыв мышцы
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