Новое МРТ Джоковича показала, что надрыв мышцы бедра увеличился с 17 мм до 25 мм

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о результатах нового МРТ повреждённого бедра. В ходе Australian Open серб усугубил травму.

«Я спросил Джоковича, может ли он сказать, как увеличился надрыв мышцы с того момента, как он был зафиксирован. Джокович сказал, что он увеличился с 17 мм до 25 мм», — написал в своём «твиттере» журналист Марк Макгоуэн.

О травме Джокович рассказал после матча третьего круга Australian Open с американцем Тейлором Фритцем. Тогда серб не исключил, что не сможет выйти на корт в следующей игре турнира. Но в итоге Новак дошёл до финала, где обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

Джокович одержал уже девятую победу на Australian Open, он выиграл 18-й турнир «Большого шлема» в карьере.