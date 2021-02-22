Людмила Самсонова сыграет с Петрой Мартич в первом круге турнира в Аделаиде

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира WTA в Аделаиде (Австралия). В частности, россиянка Людмила Самсонова (Q) в первом круге сыграет с представительницей Хорватии Петрой Мартич, посеянной под шестым номером.

Аделаида. Женщины. Распределение победительниц квалификации

Людмила Самсонова (Россия, Q) — Петра Мартич (Хорватия, 6).

Мэддисон Инглис (Австралия, Q) — Саманта Стосур (Австралия, WC).

Мэдисон Бренгл (США, Q) — Ига Свёнтек (Польша, 5).

Ясмине Паолини (Италия, Q) — Кори Гауфф (США, Q).

Сторм Сэндерс (Австралия, Q) — Айла Томлянович (Австралия, WC).

Под первым номером на этих соревнованиях посеяна австралийка Эшли Барти. Во втором круге она сыграет с американкой Даниэль Коллинз.