Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Людмила Самсонова сыграет с Петрой Мартич в первом круге турнира в Аделаиде

Людмила Самсонова сыграет с Петрой Мартич в первом круге турнира в Аделаиде
Теннис / WTA 0

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира WTA в Аделаиде (Австралия). В частности, россиянка Людмила Самсонова (Q) в первом круге сыграет с представительницей Хорватии Петрой Мартич, посеянной под шестым номером.

Аделаида. Женщины. Распределение победительниц квалификации
Людмила Самсонова (Россия, Q) — Петра Мартич (Хорватия, 6).
Мэддисон Инглис (Австралия, Q) — Саманта Стосур (Австралия, WC).
Мэдисон Бренгл (США, Q) — Ига Свёнтек (Польша, 5).
Ясмине Паолини (Италия, Q) — Кори Гауфф (США, Q).
Сторм Сэндерс (Австралия, Q) — Айла Томлянович (Австралия, WC).

Под первым номером на этих соревнованиях посеяна австралийка Эшли Барти. Во втором круге она сыграет с американкой Даниэль Коллинз.

Людмила Самсонова вышла в основную сетку турнира в Аделаиде
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021