Людмила Самсонова сыграет с Петрой Мартич в первом круге турнира в Аделаиде
Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира WTA в Аделаиде (Австралия). В частности, россиянка Людмила Самсонова (Q) в первом круге сыграет с представительницей Хорватии Петрой Мартич, посеянной под шестым номером.
Аделаида. Женщины. Распределение победительниц квалификации
Людмила Самсонова (Россия, Q) — Петра Мартич (Хорватия, 6).
Мэддисон Инглис (Австралия, Q) — Саманта Стосур (Австралия, WC).
Мэдисон Бренгл (США, Q) — Ига Свёнтек (Польша, 5).
Ясмине Паолини (Италия, Q) — Кори Гауфф (США, Q).
Сторм Сэндерс (Австралия, Q) — Айла Томлянович (Австралия, WC).
Под первым номером на этих соревнованиях посеяна австралийка Эшли Барти. Во втором круге она сыграет с американкой Даниэль Коллинз.
Людмила Самсонова вышла в основную сетку турнира в Аделаиде
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