Украинская теннисистка Элина Свитолина преодолела отметку в $ 20 млн призовых по итогам Открытого чемпионата Австралии.

Пятая ракетка мира Свитолина стала 19-й теннисисткой, которой это удалось. К отметке в $ 20 млн приближается также победительница Australian Open — японка Наоми Осака. За всю карьеру 23-летняя спортсменка заработала $ 19,7 млн.

На Australian Open Свитолина завершила выступление в четвёртом круге, где со счётом 4:6, 6:3, 3:6 уступила американке Джессике Пегуле. Перед этим украинка выступала на турнире WTA 500 в Мельбурне (Австралия), где добралась до четвертьфинала, уступив со счётом 3:6, 7:5, 6:10 бельгийке Элисе Мертенс, которая впоследствии стала победительницей соревнований.