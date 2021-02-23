Новак Джокович: возраст — это просто цифра. Чувствую, что во мне ещё много топлива

Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, что намерен выиграть ещё несколько турниров «Большого шлема».
«Я уже говорил, что на данном этапе карьеры мэйджоры — самые важные турниры для меня, где я хочу показывать свой лучший теннис. Конечно, я буду составлять свой календарь так, чтобы быть на пике формы на мэйджорах.
Мне кажется, что возраст — просто цифра, так что я не устал от тенниса, не вымотался после соревнований на высочайшем уровне. Понимаю, что в плане энергичности и всего остального дела обстоят иначе, чем 10 лет назад, но я чувствую, что во мне ещё много топлива.
Мне надо быть умнее в плане составления календаря, чтобы экономить энергию и направлять её в наиболее важные турниры. Надеюсь, смогу выиграть ещё несколько „Шлемов“, это мой приоритет», — сказал Джокович в интервью для пресс-службы Australian Open.
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