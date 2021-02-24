Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Энди Маррей объяснил, почему не посмотрел ни одного матча Australian Open-2021

Энди Маррей объяснил, почему не посмотрел ни одного матча Australian Open-2021
Теннис / Australian Open 2021 0
Аудио-версия:

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей признался, что не следил за Открытым чемпионатом Австралии. В финальном матче серб Новак Джокович победил россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

«Я не смотрел ни одного матча Australian Open, потому что сам хотел быть там. Это было сложно. Я перестал следить за всеми игроками в социальных сетях и другими вещами, потому что вообще не хотел быть в курсе происходящего в Мельбурне», — приводит слова Маррея Tennis World USA.

Вчера, 23 февраля, Маррей на старте турнира в Монпелье (Франция) проиграл представителю Беларуси Егору Герасимову со счётом 6:7 (8:10), 1:6. В начале января Энди прошёл тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с первого в сезоне-2021 турнира «Большого шлема».

Егор Герасимов обыграл Энди Маррея на старте турнира в Монпелье
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021