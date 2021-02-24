Энди Маррей объяснил, почему не посмотрел ни одного матча Australian Open-2021

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей признался, что не следил за Открытым чемпионатом Австралии. В финальном матче серб Новак Джокович победил россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

«Я не смотрел ни одного матча Australian Open, потому что сам хотел быть там. Это было сложно. Я перестал следить за всеми игроками в социальных сетях и другими вещами, потому что вообще не хотел быть в курсе происходящего в Мельбурне», — приводит слова Маррея Tennis World USA.

Вчера, 23 февраля, Маррей на старте турнира в Монпелье (Франция) проиграл представителю Беларуси Егору Герасимову со счётом 6:7 (8:10), 1:6. В начале января Энди прошёл тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Из-за этого он не успел вовремя вылететь на Australian Open и снялся с первого в сезоне-2021 турнира «Большого шлема».