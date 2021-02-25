Рафаэль Надаль снялся с турнира в Роттердаме из-за травмы

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира в Роттердаме (Нидерланды) из-за травмы спины, которую он получил во время выступлений в Австралии.

«К большому сожалению я вынужден отказаться от участия в турнире Роттердама. Как известно большинству болельщиков, у меня были некоторые проблемы со спиной в Австралии, которые начались в Аделаиде и продолжились в Мельбурне. Мы нашли временное решение, которое позволило мне играть без боли на второй неделе турнира. Как только я вернулся в Испанию, я посетил своего врача, и вместе с моей командой он посоветовал не играть на этой неделе.



Я с нетерпением ждал возвращения в Роттердам и Нидерланды, так как уже давно там не играл, а в этом сезоне турнир идеально вписывался в мой календарь. Надеюсь, что скоро вернусь и выступлю там», — написал Надаль в «Твиттере».

Надаль не выступал в Роттердаме с 2009 года. Тогда он добрался до финала соревнований, где уступил британцу Энди Маррею.