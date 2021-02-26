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Новак выиграл розыгрыш, отразив эффектный удар Лайовича из-за спины. Видео

Новак выиграл розыгрыш, отразив эффектный удар Лайовича из-за спины. Видео
Теннис / ATP 0

Вчера, 25 февраля, на турнире ATP-250 в Монпелье (Франция) в матче второго круга австриец Деннис Новак со счётом 7:6 (7:5), 7:5 обыграл серба Душана Лайовича.

Во время первого сета Новаку удалось выиграть розыгрыш, отразив красивый удар Лайовича из-за спины.

В четвертьфинале соревнований Новак проиграл 144-й ракетке мира Петеру Гоёвчику из Германии — 4:6, 1:6. В полуфинале турнира Гоёвчик встретится с победителем матча Уго Умбер (Франция) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Турнир в Монпелье проходит с 22 по 28 февраля. Призовой фонд соревнований составляет € 323 970.

В прошлом году победителем соревнований стал француз Гаэль Монфис, который отказался от защиты титула в нынешнем сезоне. В прошлогоднем финале он обыграл Вашека Поспишила.

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