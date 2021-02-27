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Первый номер посева Шварцман не сумел выйти в полуфинал турнира в Кордове

Первый номер посева Шварцман не сумел выйти в полуфинал турнира в Кордове
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Диего Шварцман, посеянный под первым номером, не сумел пробиться в полуфинал турнира ATP-250, который проходит в Кордове (Аргентина). В матче 1/4 финала он уступил испанцу Альберту Рамос-Виньоласу. Встреча закончилась со счётом 1:6, 6:4, 3:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. Девятая ракетка мира Шварцман выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки, реализовал два брейк-пойнта из четырех. Его соперник, занимающий 47-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 12.

В полуфинале турнира Рамос-Виньолас встретится с аргентинцем Факундо Багнисом. Во втором полуфинале сыграют Федерико Кория (Аргентина) и Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина).

Кордова. 1/4 финала
27 февраля 2021, суббота. 02:30 МСК
Диего Шварцман
9
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 3
6 		4 6
         
Альберт Рамос-Виньолас
47
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
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