Первый номер посева Шварцман не сумел выйти в полуфинал турнира в Кордове

Аргентинский теннисист Диего Шварцман, посеянный под первым номером, не сумел пробиться в полуфинал турнира ATP-250, который проходит в Кордове (Аргентина). В матче 1/4 финала он уступил испанцу Альберту Рамос-Виньоласу. Встреча закончилась со счётом 1:6, 6:4, 3:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. Девятая ракетка мира Шварцман выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки, реализовал два брейк-пойнта из четырех. Его соперник, занимающий 47-е место в рейтинге ATP, один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 12.

В полуфинале турнира Рамос-Виньолас встретится с аргентинцем Факундо Багнисом. Во втором полуфинале сыграют Федерико Кория (Аргентина) и Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина).